Canelo Álvarez: Faitelson aseguró que el boxeador se queja con las televisoras que lo critican

David Faitelson declaró que Canelo Álvarez no está abierto a escuchar comentarios negativos en su contra y aseguró que su equipo se ha quejado directamente con las televisoras que se han atrevido a hablar mal del boxeador e incluso puso como ejemplo las 'porras' que recibe por parte de TV Azteca.

"No hay capacidad de crítica hoy día en el medio boxístico. Como ejemplo están las transmisiones de boxeo de TV Azteca que son totalmente entregadas al Canelo, todos son porras, nadie es capaz de criticar. No sé si es una condición que Saúl Álvarez impone porque ya me ha tocado que se queje directamente en la empresa porque no aguanta las críticas, suele quejarse mucho", declaró Faitelson en entrevista para el podcast Un Round Más.

El comunicador de ESPN lamentó que Canelo no haya tenido una tercera pelea contra Genady Golovkin ya que fue uno de sus mejores combates, además de que expuso la falta de valentía de Álvarez al elegir a sus rivales y llevarlos a condiciones en desventaja.

"Las peleas contra Golovkin fueron buenísimas, en esos 24 rounds vimos los mejores y peores momentos del Canelo Álvarez, también los mejores y peores de Gennady, fue competitiva, maravillosa, pero ¿Qué hizo Canelo? Dijo que la tercera ya no, que a ver cuándo, ya cuando Golovkin ande en bastón le va a dar la tercera pelea.

"El boxeador mexicano históricamente se distinguió por ser valiente para pelear contra el que le pongan, no por andar viendo todos los detallitos, que si le duele un dedo, que si puede deshidratar al rival. Al mismo Julio César Chávez Jr lo hizo ir a un límite de peso en el que no podía", comentó.

Finalmente, Faitelson aseguró que nunca ha deseado que le vaya mal al peleador, solo que lo coloquen en el lugar histórico que se merece.

"Mucha gente dice que yo quiero ver perder al Canelo y eso no es cierto, lo que yo quiero es que lo ubiquen justamente en la historia del boxeo, que lo pongan en el lugar que realmente debe.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JIMENA SÁNCHEZ: FOX SPORTS PREMIUM, LA NUEVA APUESTA DE FOX SPORTS