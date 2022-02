Canelo Álvarez: Hombre sin brazos le pidió firmar sus guantes para comprar prótesis

Saúl Álvarez nos ha demostrado en muchas ocasiones sus ganas de ayudar a las personas que lo necesitan, y esta vez podría volverse a repetir.

Cipriano Bocanegra es un hombre sin brazos que le pidió al Canelo firmar unos guantes para poder rifarlos y así poder comprar unas prótesis.

"Buenas tardes Canelo, mi nombre es Cipriano Bocanegra Rodríguez, tengo 65 años. Hace dos años, el 3 de febrero del 2020, tuve un accidente de alta tensión por el cual me quitaron mis manos, como ves me las amputaron. La finalidad de este video es pedirte de favor, si me puedes firmar estos guantes que tengo abajo de mis muñones para poderlos subastar, ya que los costos de mis prótesis son elevados y no están dentro de mis posibilidades.

Don Cipriano se electrocutó hace dos años y perdió sus dos brazos. Ahora busca que el @Canelo le firme un par de guantes para subastarlos y poder pagar las prótesis mioeléctricas que le permitan usar sus brazos. pic.twitter.com/3i7ScfWc6j — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) February 2, 2022

"He recibido ayuda de mi familia y amigos con la finalidad de poder tener mis prótesis y ser una persona independiente, gracias", mencionó el señor.

