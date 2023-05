A pesar del triunfo de Saúl 'Canelo' Álvarez frente a John Ryder, las críticas no se hicieron esperar, pues para muchos la actuación del mexicano no fue convincente tras no haber vencido por la vía del nocaut, cosa que le fue cuestionada al término de la pelea.

Durante la conferencia de prensa, algunos reporteros le preguntaron sobre el tema, por lo que el boxeador respondió con una molestia evidente.

“Los que no quieran, los que no estén contentos o que piensen que no soy lo que dicen, pues que no vengan. Porque al final de aquí sacan la nota. Si no estás contento, ¿para qué estás aquí?", comentó el pugilista.

Además, mencionó que el producto de su trabajo se ve reflejado en los resultados y en el apoyo de la gente, la cual abarrotó el Estadio Akron.

“Al final de cuentas aquí están, eso es lo que me molesta, que hablen y digan, pero la respuesta de la gente ahí está. No puedes tapar el sol con un dedo. Aquí están los resultados y estoy agradecido con la gente”, explicó.

Asimismo, señaló que buscará la revancha contra Dmitry Bivol en un futuro cercano.

“Lo mejor que esté ahí, las mejores peleas como siempre, vengo a hacer historia en el boxeo. Como lo he dicho vamos a tratar de hacer la revancha contra Bivol y si no se da, ir por otras buenas peleas”.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: BARCELONA YA TIENE NUEVA PLAYERA; FILTRAN EL JERSEY QUE USARÁN LA PRÓXIMA TEMPORADA