Danna Paola venció uno de sus mayores miedos al interpretar el Himno Nacional Mexicano previo al combate entre Saúl 'Canelo' Álvarez y Jermell Charlo. Desafortunadamente, podría haber infringido la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

Para muchos, la interpretación de la también actriz fue muy buena. No obstante, en redes sociales el músico Iván Cano Capetillo señaló que Danna Paola cantó en tono de Sol sostenido, y no en Do Mayor como marca la ley.

En términos más sencillos, lo que la cantante no hizo fue mantener el "tono marcial" requerido. El Himno requiere un tono que resalte el primer tiempo del compás, algo que al parecer Danna Paola no hizo.

¿Qué dice la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional?

El Artículo 39 de la mencionada ley dicta lo siguiente: “Queda estrictamente prohibido alterar la letra o música del Himno Nacional y ejecutarlo total o parcialmente con composiciones o arreglos. Asimismo, se prohíbe cantar o ejecutar el Himno Nacional con fines de lucro”.

Asimismo, este ley, en su Título Cuarto, Capítulo Primero, establece que quien infrinja esta normativa será sancionado conforme lo determinen leyes federales, estatales y municipales. Mientras que el Artículo 56 Quintus señala que las sanciones pueden ir desde amonestaciones hasta multas económicas.

Las autoridades competentes determinarán la sanción dependiendo del contexto y la gravedad del acto. En este contexto, la multa a Danna Paola podría ser una advertencia, una multa desde 10 mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), o hasta un arresto de 36 horas.

El valor actual de la UMA es de 103.74 pesos mexicanos, por lo que en caso de que esta sea la sanción impuesta, la cantante tendrá que pagar cerca de un millón 37 mil 400 pesos.

