Canelo le desea buena suerte a Jake Paul en su matrimonio

Aunque en redes sociales, se ha dicho de todo, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, externo sus mejores deseos en la nueva etapa de Jake Paul. Y es que, el influencer y boxeador de los Estados Unidos, contrajo nupcias matrimoniales con la patinadora profesional, Jutta Leerdam.

En una entrevista, para TMZ, el pugilista mexicano, mencionó que le desea lo mejor a Paul en esta nueva etapa de su vida; recordemos que Saúl lleva más de nueve años de relación con su actual esposa, Fernanda Gómez.

Jake Paul | AP|

"Le deseo lo mejor a él y a su novia. Paciencia y buen amor en la relación", mencionó Canelo sobre el matrimonio de ‘The Problem Child’ y la deportista olímpica y siete veces Campeona del Mundo en patinaje de velocidad neerlandesa.

A pesar de las palabras ‘motivacionales’, Saúl no expresó nada más sobre Jake Paul, y dio prácticamente un testimonio desmoralizador sobre algún encuentro con Paul en el cuadrilátero.

Engaged to my baby best friend🤍🤍 pic.twitter.com/ynorhXQ7Tp

— Jake Paul (@jakepaul) March 22, 2025