Carlos Sainz: Le 'hizo el feo' a un aficionado del Barcelona que buscaba su autógrafo

Carlos Sainz ha dejado en claro su fanatismo por el Real Madrid en repetidas ocasiones. Es por ello que se negó a firmarle a un aficionado culé una playera del Barcelona con el dorsal de Lionel Messi.

A través de redes sociales se hizo viral el video en donde se observa al seguidor blaugrana acercarse al automóvil del español, sin embargo, el piloto al ver el jersey del conjunto catalán simplemente siguió con su camino. No sin antes decirle al fan: 'Esa no te la firmo'.

Tras escuchar esto, el aficionado de los culés no dudó en contestarle con un simple "Força Barça", no obstante, Carlos Sainz no se quedó callado y le terminó respondiendo con un "Forza Ferrari, cazzo".

| Tudo tem limite Pediram para Carlos (madridista fanático) autografar uma camisa do Barcelona, e ele se recusou. Um dos fãs ainda falou “força Barça”, e Carlos respondeu “forza Ferrari c******” (via @/ferrari.fan._ no TikTok)#CarlosSainz #F1 pic.twitter.com/ZlhD4ttlnY — Mundo Sainz Brasil (@mundosainzbr) July 26, 2022

Como era de esperarse, esto provocó que los usuarios en redes tuvieran opiniones divididas, y es que unos aplaudieron el gesto del piloto de Ferrari, mientras que otros cuestionaron las razones por las que rechazó firmarle el jersey al fanático.

