Chicharito explica su gol más 'churro' en Premier League; el tanto que marcó con la cara

Javier Hernández, destacó en Europa y el mundo por su particularidad de poder aparecer solo dentro del área. El mexicano era de los mejores delanteros en el mundo para desmarcarse dentro del área de penal.

Esa virtud del Chicharito, lo llevó a ser de los delanteros mexicanos más cotizados dentro del mercado, llegando a lugares como Manchester United y Real Madrid. El delantero está actualmente en el lugar que lo vió nacer, el Rebaño Sagrado.

Chicharito | IMAGO7|@fuerzaintensa1

Recientemente, un video, de un stream de hace casi un año de Javier, se volvió a hacer viral por la forma en cómo cuenta y describe una de sus anotaciones más icónicas en el viejo continente.

No solo es especial por ser su primer gol con la camiseta de los Red Devils y en el viejo continente; sino, también por la forma en que Javier anotó. El Chicharo intentó rematar con su pierna en el piso, lamentablemente, el balón golpeó su rostro; para la fortuna de Hernández, el balón terminó al fondo de la red.

¿Por qué el gol fue de esa forma?

Entre risas y con el rostro un poco nostálgico por el gol, el Chicharo explicó las complicaciones que sufrió durante esa jugada.

“Yo estoy esperando que el centro sea por arriba, me doy cuenta que el centro es por abajo y como por atrás... pero yo ya no puedo frenarme. No es excusa, es un put... gol de la ver....”, comentó Javier entre risas.

