Javier ‘Chicharito’ Hernández sigue buscando su mejor nivel como delantero de las Chivas Rayadas del Guadalajara pero mientras eso pasa el atacante rojiblanco sigue lidiando con sus detractores en redes sociales.

En esta ocasión el máximo goleador de la Selección Mexicana enfrentó a un aficionado en las redes sociales que hizo un comentario incómodo en su posteo en Día de San Valentín.

Chicharito Hernández en Concacaf l CRÉDITO:IMAGO7

¿Qué posteó Chicharito Hernández?

Javier Hernández celebró el Día del Amor y la Amistad con una imagen en donde se encuentra con la compañía del trofeo que consiguiera en la Leagues Cup.

Sin embargo, dicha imagen causó revuelo entre los aficionados y uno de ellos fue ‘alejux’ quien dejó un comentario: “Por eso Chivas está como está”.

Javier Hernández l CRÉDITO:IMAGO7

¿Qué dijo Chicharito Hernández?

El Chícharo no se quedó con las ganas y respondió al seguidor: “¿De verdad creen que por postear cualquier cosa en Instagram signifique que le estoy prestando más atención a eso que me quita un minuto o menos postearlo, que al club que más amo que es Chivas?

Tras la especie de pregunta afirmó su compromiso: “Que las cosas que no estén resultando como todos quisiéramos no significa que no estoy totalmente entregado a este club. Lo estoy”. Finalmente pidió madurez.

