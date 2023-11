'Chicharito' Hernández le responde al Tuca: "Voy a vivir con el corazón por delante"

Ricardo 'Tuca' Ferretti cuestionó a Javier 'Chicharito' Hernández durante Futbol Picante al decir que lo veía diferente tras su salida del LA Galaxy de la MLS, ocasionando que el delantero mexicano decidiera responderle en uno de sus directos al analista de ESPN.

“Querido 'Tuca'. Que bueno que ya no me ves como la misma persona de hace casi ocho o nueve años que tuvimos la dicha de trabajar juntos y conseguimos el pase a la Copa Confederaciones. Qué bueno porque significa que voy creciendo mucho”, declaró Hernández.

"Tengo solo una vida y no sé cuándo me vaya de este universo y voy a vivir con el corazón por delante, le guste a quien le guste y a quien no”, señaló.

Además, durante el video el histórico delantero de la Selección Mexicana fue contundente con su respuesta, sin dejar de expresar la admiración y respeto que tiene por el entrenador brasileño, que ha hecho su carrera como técnico en México.

“Tuca, te amo y te admiro. Decir que me dirigiste en la Selección es uno de mis grandes logros. Y otra cosa, no es mal plan, pero recuerdo que hace ocho años cómo te expresabas de la prensa y ahora eres parte de ella. Los cambios son chingones. Hay que respetar y cuando las cosas no salen bien, hay que criticar y decir", finalizó Javier.

Actualmente, Javier 'Chicharito' Hernández se encuentra libre tras rescindir su contrato con el LA Galaxy, equipo con el que estuvo desde 2020, llegando a jugar 76 partidos y anotar 38 goles con la playera del equipo de la MLS.

