Chicharito Hernández respondió a fanático en redes: 'Llorando expreso mis emociones'

Fuera de las canchas, Javier Hernández se ha caracterizado por ser una persona activa en sus redes sociales. El futbolista mexicano comparte constantemente momentos de su vida diaria, por ello, subió un video a su perfil de Instagram donde un seguidor del atacante nacional preguntó en los comentarios la razón del porqué siempre se encontraba llorando.

Esto provocó que el jugador del Galaxy le respondiera su duda "Porque llorando es la manera en la que expreso mis emociones. Cuando estoy feliz lloro. Cuando me enojo por algo lloro. Es algo en mí que no me gustaría reprimir, así que lo dejo salir cuando lo siento", escribió Chicharito.

"Crecí sintiendo que si lloras eres una persona débil o no lo suficientemente fuerte. Y descubrí que con amor propio y tiempo que la vulnerabilidad es una de las cosas más difíciles y poderosas. Así que no juzguemos. Ten un gran día", sentenció.

Nothing wrong with crying. https://t.co/A8FfH9y9hm — Major League Soccer (@MLS) March 4, 2022

Ante esto, la cuenta oficial de la Major League Soccer respaldó el comentario del máximo goleador histórico de la Selección Mexicana "No tiene nada de malo llorar", acompañado de una corona de rey. Los usuarios aplaudieron lo dicho por el Chicharito donde mencionaron que era una gran reflexión.

