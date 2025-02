'Chicharito' presume trofeo de la Kings League Américas en redes sociales

En el día del amor y la amistad, Javier Hernández aprovechó para presumir su trofeo de Kings League Américas. 'Chicharito' realizó la pose que en tiempos recientes ha marcado tendencia: dormir a un lado del anhelado título.

Olimpo United, reciente campeón de Kings League Américas

El delantero mexicano es presidente de un equipo de la Kings League Américas, Olimpo United, el cual es el vigente campeón del torneo, luego de vencer a Persas FC en la Final disputada en el Estadio Nemesio Diez en Toluca.

A través de redes sociales, la Kings League compartió la fotografía de Hernández con el trofeo. "Así duerme el campeón, un 14 de febrero", escribieron en sus distintas redes sociales.

'Chicharito responde críticas

En la publicación, algunos aficionados de Chivas lanzaron mensajes hacia el delantero mexicano, pues consideran que tiene más enfoque en Olimpo United que en su rendimiento con el Rebaño Sagrado, en donde recientemente anotó en la victoria ante Cibao en la Copa de Campeones de la Concacaf.

Sin embargo, Hernández no se quedó callado ante los señalamientos y aseguró que por publicar una imagen así, no significa que no le pone atención a Chivas, además de reafirmar su entrega con el equipo Rojiblanco.

"De verdad creen que por postear cualquier cosa en Instagram signifique que le estoy prestando más atención a eso que me quita un minuto o menos postearlo, que al club que más amo que es chivas? Que las cosas no estén resultando como TODOS QUISIÉRAMOS NO significa que NO estoy totalmente entregado a este club. Lo estoy. Como yo tengo que mejorar en lo futbolístico, espero que tú puedas mejorar en tu madurez emocional y entender que lo que pasa en Instagram es solo un 1% de la verdad total de cada ser humano. Fuerte abrazo", escribió Hernández.

IG: CAPTURA DE PANTALLA

