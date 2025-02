Deportistas celebran San Valentín con sus parejas y aficionados

El día de San Valentín se festeja en todo el mundo, y en el deporte no es la excepción. Atletas y equipos deportivos se unieron a la celebración compartiendo imágenes y mensajes especiales para sus parejas y seguidores.

Uno de los casos más destacados fue el de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez. "Mi único y verdadero Valentín. Siempre", escribió el futbolista en sus redes sociales, acompañando el mensaje con una foto del pasado. Georgina replicó la imagen en Instagram Stories y también la publicó en su cuenta personal, agregando un mensaje especial: "Mi gran amor".

Por su parte, Jalen Hurts celebró el día del amor y su reciente título de Super Bowl al mismo tiempo. Durante el desfile en Pensilvania, el mariscal de campo y MVP del partido llevó una sudadera con la frase "Love, Hurts", jugando con el significado de la fecha y su apellido.

En el mundo del tenis, Nick Kyrgios también se sumó a la celebración. El australiano publicó en su historia de Instagram una foto de su pareja, Costeen Hatzi, deseándole un "Feliz día de San Valentín". Hatzi respondió con un tierno mensaje: "Mi Valentín todos los días", acompañado de una imagen de ambos dentro de un automóvil.

Asimismo, varios equipos deportivos aprovecharon la ocasión para compartir imágenes de sus jugadores en tarjetas de broma, deseando un feliz San Valentín a sus aficionados y reforzando el vínculo con sus seguidores. La festividad demostró una vez más que el amor y el deporte pueden ir de la mano, tanto dentro como fuera de la cancha.

