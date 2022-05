Christian Martinoli: ‘Detesto y odio a Televisa con todo mi corazón’

Christian Martinoli se ha caracterizado por ser un narrador con un estilo y que hace un gran grupo con Luis García, Zague y Jorge Campos, por lo que ha declarado en varias ocasiones que no es fanático de Televisa, ejemplo que aprendió en TV Azteca desde que llegó.

En una entrevista para Harto Magallón, el también colaborador de RÉCORD mencionó que “detesta” a la empresa de Chapultepec y que compite con ellos para ser mejor.

“Yo a Televisa lo detesto, lo detesto, yo compito. No detesto a la gente que trabaja (en Televisa), yo detesto a mi competencia, yo trato de ganar siempre, porque sé cómo compiten, sé que a veces no son legales. José Ramón (Fernández) me enseñó a competir así”, expresó el narrador.

Además, agregó que no le interesa que otros personajes del medio trabajen en la televisora del Ajusco y hayan tenido un paso por Televisa.

“Hoy te cruzas por los pasillos de TV Azteca y parece Televisa 2004, mucho petardo que no existe y que trabaja ahí, está bien, está perfecto. Yo soy de Azteca, a mí no me interesa. Los que trabajan en Televisa y vienen para acá no me interesa”, agregó Martinoli.

Por último, Christian Martinoli repitió que fue José Ramón Fernández quien le enseñó a competir con Televisa y a su vez a odiar a la empresa televisiva.

“(Me enseñó) A competir y a odiar a Televisa, y lo odio con todo mi corazón, pero compito. Yo soy de Azteca, a mí si mañana me corren, yo sé que en algún lugar que no voy a trabajar es Televisa.

“Y me han ofrecido (trabajar en Televisa), no voy a trabajar en Televisa, así me pongan cheque en blanco, yo no voy a trabajar ahí”, finalizó.

