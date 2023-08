Christian Martinoli reveló que no hay una amistad cercana con Luis García

Christian Martinoli y Luis García han sido una de las mejores duplas en la televisión mexicana, pues ambos han llegado a convivir en varias transmisiones de eventos deportivos, pero fue el cronista que cumple 25 años en TV Azteca, quien reveló algunos detalles de su relación con el exfutbolista.

“Luis y yo no somos amigos, somos grandes socios, somos súper cuates del trabajo. No nos frecuentamos fuera del trabajo, porque convivimos tanto que hay momentos que no nos queremos ver y cuando nos vemos nos reímos mucho", declaró Martinoli en entrevista con Yordi Rosado.

Además, el cronista de TV Azteca detalló que cuando se encontraba siendo un reportero y García estaba todavía en su carrera como futbolista, la relación que había entre ambos era tensa, ya que no se toleraban los ahora compañeros de trabajo.

"Me ninguneaba y se iba, me cagaba, era insoportable. Ya cuando entró al canal, entró con mucha humildad. Él incursionaba un lugar en donde era un novato y no sabía, era todo distinto", finalizó Christian.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMÉRICA: PIDEN LA SALIDA MIGUEL LAYÚN Y NÉSTOR ARAUJO TRAS LA DERROTA EN LEAGUES CUP