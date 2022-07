Coach Castillo: ‘TV Azteca prefirió poner una película que tener la NFL, no lo entenderé’

Joaquín 'Coach' Castillo, comentarista y analista deportivo de futbol americano, habló sobre la situación compleja que ha sido para él no tener partidos de transmisión con TV Azteca en la NFL, mas que el Super Bowl.

El Coach señaló que es muy complicado el poder competir entre las dos televisoras más importantes de este país en ese rubro, cuando en lugar de poner un deporte como el futbol americano que daba réditos, deciden poner películas en esos horarios de transmisión.

En una charla con Antonio de Valdés, el analista de futbol americano comentó lo siguiente: "No entiendo las decisiones, no sé de dónde venga, pero eso de pensar que es más negocio poner una película que un juego de la NFL, no sé si lo llegue a entender. Me ha afectado y siento que le ha afectado a TV Azteca porque ya no competimos como antes".

Sumado a esto, Joaquín Castillo explicó que el hecho de sólo tener el Super Bowl ha afectado a la televisora del Ajusco, porque incluso en la competencia del rating con la televisora de San Ángel tiene pocas oportunidades de ganar, debido a que la competencia sí tiene transmisiones semanales del futbol americano profesional de los Estados Unidos.

"No se me hace bueno lo de TV Azteca porque, aunque tenemos el Super Bowl, la gente te cobra factura. Si no le das seguimiento a la temporada y tú los mantienes al tanto, no te van a seguir ni en el Super Bowl y eso lo estamos pagando", sentenció el Coach Castillo.

