Conor McGregor: Vídeo muestra cómo estuvo a punto de morir tras ser atropellado

Conor McGregor estuvo a nada de perder la vida en un accidente vial, así lo confirmó el propio luchador de artes marciales mixtas en sus redes sociales, quien señaló que es un milagro que esté vivo.

Los hechos se dieron cuando el multicampeón de UFC se encontraba dando un paseo en bicicleta cuando de repente un coche lo atropelló por atrás y según cuenta él mismo hizo maniobras en el aterrizaje para evitar un fatal desenlace.

"Recibí un golpe de un auto justo ahora desde atrás. Una trampa del sol, el conductor no podía verme. A toda velocidad me llevó. Gracias Dios, no era mi momento. Gracias también al wrestling y al judo. Tener estos conocimientos mientras aterrizaba me ha salvado la vida”, escribió The Notorius en su cuenta de Instagram.

En la escena de los hechos se puede ver la bicicleta botada, además de que McGregor compartió fotos de los raspones y heridas que le dejó este accidente. Sin embargo, no hubo nada de gravedad y puede seguir con su vida de manera normal.

