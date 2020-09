Cristiano Ronaldo le pidió matrimonio a Georgina Rodríguez de manera sorpresiva

Los rumores sobre la petición de matrimonio entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han ido en aumento, y la el programa de revista español Socialité se comunicó con un periodista en Portugal, quien confirmó la noticia y dio detalles.

El reportero lusitano aseguró que dicho acontecimiento sucedió durante las vacaciones de verano de la pareja en una reunión organizada por Georgina.

"La fiesta fue organizada por Georgina para que Cristiano se reuniera con su entorno. En un arrebato, Cristiano le pide matrimonio a Georgina. Al ver la maravillosa fiesta que le había preparado, él le pidió matrimonio y ella dijo: ‘sí’", reveló el periodista.

"En el evento no estaba presente ni la familia de él ni de ella. No tienen fecha y no tienen previsto casarse pronto. Habrá una cena de compromiso a la que acudirán ambas familias", agregó el comunicador.

Además, el periodista también dejó entrever que CR7 ya está pensando en el futuro fuera del futbol.

"Cristiano se compró en un terreno por 8 millones de euros. Georgina lo visita todos los meses y será la casa a la que irán cuando se retire del fútbol. Está valorada en 20 millones de euros", apuntó.

