Cristiano Ronaldo: Madre del niño al que CR7 le tiró el celular planea tomar acciones legales

El pasado mes de abril, en la parte final de la temporada, el Manchester United se jugaba la vida por puestos de Champions y su visita a Goodison Park resultó ser más complicada de lo que esperaban y fue muy problemática para Cristiano Ronaldo, más que por la derrota de 1-0, ese encuentro será recordado por el día en el que CR7 le tiró el celular a Jacob Harding, fan del Everton que sufre autismo.

A casi cinco meses del incidente la familia de Harding, en específico su madre, ha comentado para el diario británico, Daily Mail, que Cristiano no tiene intenciones de remediar lo ocurrido en abril, la madre asegura que el portugués los ha invitado a su casa a conocer a la familia del lusitano, pero la actitud de CR7 deja tanto que desear que Sarah Kelly ha rechazado la oferta.

"Me preguntó que si quería conocer a su familia. Después me dijo, no soy un mal padre, a lo que le contesté nunca dije que eras un mal padre... Tuve una terrible educación, perdí a mi padre', a lo que le respondí 'todos tenemos una historia triste, Ronaldo. Perdí a mi padre cuando era joven, tuve cáncer" comentó Kelly quien asegura que CR7 trataba de justificarse.

Kelly también dijo que durante la llamada era notorio el desconocimiento que el portugués tenía sobre la situación tanto de ella como de Jacob: "Me seguía diciendo Jack, ni siquiera sabía mi nombre, así que le dije Me llamo Sarah y él dijo Oh, Sarah, lo siento. Él tampoco se refería a Jacob por su nombre, siempre decía 'el niño'. Sé que el niño tiene problemas, dijo Cristiano, a lo que le aclaré él no tiene un problema, tiene una discapacidad, tú eres el único que tiene un problema".

Sarah aseguró que habló con Cristiano durante 10 minutos al teléfono, experiencia que fue todavía mas desagradable para la madre del pequeño Jacob quien, tras la llamada, aseguró que CR7 es "el hombre más arrogante que he conocido", convenciéndose de que si tomará acciones legales en contra del portugués.

