¿Habrá separación? Revelan discusión entre Cristiano Ronaldo y Georgina en un avión

Parece que la relación entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez pende de un hilo. De acuerdo con reportes, la pareja no la pasa bien y ahora una testigo reveló una discusión entre ellos durante un viaje en avión.

EL canal digital MTMAD, comentó con respecto a la relación de la pareja tras los reportes de que el astro portugués ha estado molesto con su pareja tras sus gastos excesivos. Ante esto el periodista Abel Planelles reveló una discusión entre ambos tras la derrota del Al-Nassr en la Copa de Arabia Saudita.

“La testigo me escribe y me dice que ‘la crisis entre Cristiano y Georgina es totalmente real’. Ella tiene un contacto de alguien que trabaja con vuelos privados. Me dice que, hace un mes atrás, tuvieron una movida monumental. Fue a grito pelado. Georgina subió al avión totalmente enfadada y no saludó a nadie, Cristiano sí fue educado”, comentó el periodista.

A pesar de que la pareja no ha hablado con respecto a estos rumores, todo parece que no la pasan muy bien. A pesar de esto, Georgina recientemente subió una historia a Instagram con una indirecta pues tiene el texto: ‘“El envidioso inventa el rumor, el chismoso lo difunde”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: 'PELÉ' ES ACEPTADO COMO PALABRA EN EL DICCIONARIO MICHAELIS DE LA LENGUA PORTUGUESA