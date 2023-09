Parece ser que a Cruz Azul le cayó mal su novena estrella, desde que fueron campeones el rendimiento del club ha bajado, los jugadores que lograron romper la sequía ya no se encuentran en la institución y la afición ya comenzó a molestarse con la directiva del cuadro cementero.

Luego de caer goleados ante Querétaro en la cancha de 'El Coloso de Santa Úrsula' la afición se metió con los jugadores y en redes sociales varios sectores del conglomerado celeste se han comenzado a manifestar para tomar acciones de cara al duelo ante León en el Azteca.

Una publicación en redes sociales se hizo viral luego de proponer una 'protesta' cuando La Máquina reciba a los Panzas Verdes el próximo 28 de octubre, misma que consiste en asistir al estadio pero abandonar el inmueble durante nueve minutos para que el hecho sea captado por las cámaras de televisión.

"Propuesta… para quejarse. 28 de octubre. El próximo partido con mayoría cementera en el Azteca es vs León Ingresen al estadio los que vayan y Antes del inicio sálganse a los pasillos por 9 minutos para que las tomas de TV detecten el movimiento. Un de por sí estadio vacío por unos minutos se verá desértico en la televisión. No les pedimos que dejen de ir al estadio, eso es decisión de cada quién y es respetable, pero si no puedes usar un cartel esto es una muestra Muy evidente ante lo que no pueden manipular", se lee en la publicación, misma que ha tenido cometarios divididos.

Antes de la fecha estimada para la protesta, Cruz Azul se enfrentará en el inmueble de la Av. Tlalpan contra Pumas, esto después de visitar a Atlético de San Luis y a Necaxa, previo al juego ante León, los cementeros jugarán en "El Volcán" frente a Tigres.

En lo que llevamos del Apertura 2023 Cruz Azul solo tiene un partido ganado, dos empate y seis derrotas, hasta el momento el equipo que dirige Joaquín Moreno no conoce lo que es ganar en el Estadio Azteca.

