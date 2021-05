Cruz Azul: ¿Cómo festejaron los aficionados famosos el título de La Máquina?

Tuvieron que pasar más de 23 largos años para que la afición de Cruz Azul festejara un título de Liga tras vencer en la Final del Guard1anes 2021 a Santos.

Y entre los millones de seguidores celestes que festejaron la novena estrella se encuentran los famosos, aficionados al conjunto de La Noria que mostraron en redes sociales su euforia por el título conseguido.

Carlos Pérez, mejor conocido como el Capi, estuvo en el Estadio Azteca y festejó en vivo el título de La Máquina tras empatar a un gol en el Coloso de Santa Úrsula a los Guerreros y superarlos en el global por 2-1.

"Tardó un chingo, pero por fin llegó este momento. Gracias @cruzazul", redactó Pérez en Instagram con el video en el que se le aprecia celebrando. Además, en Twitter posteó una foto suya con un vaso de cerveza celebrando.

Por su parte Eugenio Derbez, que estuvo muy activo en redes sociales durante la Final ante Santos, al momento del título no lo podía creer y sólo estaba acompañado por su mascota. "A Fiona le dio un infarto, no aguantó, ella no aguantó la emoción. 23 años y no lo puedo creer", dijo Derbez en una historia en Instagram.

Franco Escamilla, reconocido aficionado celeste, también celebró el título con un video en su Instagram.

"¡CAMPEONES CHINGADA MADRE! No hay suerte, no hay maldición. Sólo hay huevos y levantarse cada vez que las cosas no salen como esperabas. ¡Que pinche gusto irle a @cruzazul!", redactó el comediante.

El locutor Mariano Osorio también estuvo en el Estadio Azteca para presenciar el título y portó su playera personalizada de La Máquina.

