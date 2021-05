Cruz Azul: Grupo Firme prometió tocar gratis si La Máquina es campeón

Este jueves se disputa la Final de Ida del Guard1anes 2021 entre Santos y Cruz Azul. La Máquina buscará dejar atrás 23 años sin ganar la Liga y su afición quiere volver a celebrar un título de esta índole.

Es por ello que Eduin Cazares, vocalista de Grupo Firme busca motivar a los jugadores cementeros ofreciendo un show sin costo.

"Mucha gente no sabía que yo le voy a Cruz Azul, porque tengo amigos de muchos equipos, pero desde chiquito le he ido al Cruz Azul y creo que ahorita tenemos una racha excelente, tanto ustedes como nosotros, y sé que les gusta el Grupo Firme. Mi manager Isael Gutiérrez y Ever Gutiérrez también le van a Cruz Azul y les queremos dar un mensaje de motivación.

"Si el Cruz Azul queda campen este año, Grupo Firme se compromete a cantarles totalmente gratis. Es un gasto enorme el poder ir, llevar la banda norteña y todo para que ustedes se diviertan, pero si quedan campeones, Grupo Firme les regala esa tocada a toda la gente de Cruz Azul. Tenemos que quedar campeones, este es nuestro año. ¡Ánimo, arriba La Máquina!", dijo Cazares en un video publicado en su Instagram.

"Este mensaje va con toda la fuerza del mundo para mis amigos de @cruzazul Ayúdenme a compartirles este video y se motiven Este es el año donde todo se puede y lo imposible se hace posible", se leyó en la publicación del artista.

Grupo Firme es una agrupación del género de banda y regional mexicano, famoso por temas como 'Tusa', 'Decide tú', 'El güero', 'Cada vez te extraño más' y 'Juro por Dios', entre otros.

