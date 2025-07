Dani Alves y su propuesta televisiva son rechazados

El futbolista brasileño volvió a estar en el ojo público, pues, desde su salida de prisión ha mantenido un perfil bajo, sin embargo, gracias al medio español, Mundo Deportivo, se pudo saber que Dani Alves está buscando vender un documental sobre su embarazo con su esposa.

Al parecer, Dani Alves y su esposa Joana Sanz, están buscando vender una especie de reality show sobre cómo es su vida con la noticia de la espera de un bebe, sin embargo, ninguna productora se ha mostrado interesada en trabajar con ellos.

Dani Alves en Pumas I IMAGO7

SEÑALADOS EN UN PODCAST

Durante un programa de internet llamado: “Las mamarazzis”, protagonizado por Lorena Vázquez y Laura Fa, comentaron que la pareja quiere colocar la historia de su embarazo en algún programa, pero, también aseguraron que todos les han cerrado la puerta.

"Quiero pensar que no habrá ninguna productora interesada. Quiero pensarlo, sobre todo porque me parecería que si eso tiene tanto interés, a ver si hablan de otros temas muy interesantes para la prensa de los cuales no han querido hablar todo este tiempo", comentaron durante el podcast.

Dani Alves disputando un partido en la Liga MX I IMAGO7

DOS VERSIONES

Ante los rumores y que se corriera la voz, Joana Sanz ha salido a desmentir las declaraciones, afirmando que se tratan de “fake news”, pero que de ser real, todos querían verlo.

"Fake News. Y a las que lo afirman, estoy seguro de que serían las primeras en verlo. Me han llegado muchas propuestas de productoras y programas a lo largo de estos meses", declaró la esposa del exfutbolista del Barcelona.

Dani Alves y su esposa Joana Sanz I ESPECIAL

