David Faitelson es criticado en redes por alabar a Diego Valdés; aseguran que Televisa lo ordenó

Luego del partido entre Mazatlán y América en el Estadio Kraken, el cual ganaron las Águilas 1-2, David Faitelson, nuevo elemento de Televisa, alabó el partido de Diego Valdés, lo cual no agradó nada a los usuarios de redes sociales.

A través de Twitter, el periodista señaló que el atacante del América es el mejor jugador del Apertura 2023, lo cual generó controversia, pues algunos usuarios creen que escribió esto por órdenes de Televisa.

"El 'Diego' del América, que es, también, el mejor futbolista del torneo...", redactó David en sus redes sociales luego del gol que anotó el chileno en el duelo ante Mazatlán.

Ante este mensaje llegaron respuestas como "¿Ya estamos cobrando?", "Hay que disimular un poco", "No tardas en decir que América es mejor que el Real Madrid", "No se por qué me acordé de mi perro. Cada que le tiro un hueso, mueve la cola en agradecimiento", entre otros.

Y es que durante estas últimas semanas, Faitelson ha estado 'en el ojo del huracán', pues su movimiento a Televisa ha generado polémica, pues el aseguró en múltiples ocasiones que nuna trabajaría ahí, además de que es la televisora que ha criticado en repetidas veces.

