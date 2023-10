Javier Aguirre sobre el Mundial del 2030: "Es una mier..."

Esta semana la FIFA anunció que para la Copa del Mundo del 2030 tres continentes y seis países estarán involucrados en la organización de la próxima gran fiesta del futbol, algo que no a todos les gustó, incluido a Javier Aguirre.

El entrenador mexicano del Mallorca comentó en conferencia de prensa su sentir sobre esta sede y recordó lo difícil que fue viajar por los Estados Unidos durante el Mundial de 1994, donde México cayó ante Bulgaria y Brasil se coronó como campeón.

“Que barbaridad, pues a volar, a volar, vamos a Argentina, volveremos para España, iremos a Marruecos, es una mierda, no me gusta. Ya Estados Unidos 94 me parecía… te tocaba jugar en Nueva York y luego viajabas a Pasadena, California, mamita querida, ahora hay tres países para el siguiente mundial, ya dos nos parecía un exceso, pero lo de la inauguración allá, es que es muy difícil”, comentó

"El Vasco" Aguirre ha estado, con la Selección Mexicana, en cuatro Copas del Mundo, jugó en México 1986, fue auxiliar de Miguel Mejía Barón en 1994 y dirigió Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010.

En nueve partidos de la campaña 2023-2024, el Mallorca solo ha ganado uno, empatado cinco y caído en tres, sumando ocho unidades y permaneciendo en la posición 14 de la tabla general en España.

