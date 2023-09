David Faitelson se ha convertido en el centro de atención recientemente, pues recientemente, se ha vinculado para unirse a Televisa con TUDN, en donde ya dio sus primeras palabras sobre el reto que tendrá en esta televisora.

"No hay otro, seguiré siendo el mismo de siempre. Veremos que pasa en el futuro próximo, pero no tengo otra forma de ser porque yo soy auténtico. Yo no genero un personaje", mencionó Faitelson en entrevista con La Octava Sports.

Esta no es la primera ocasión que David es vinculado con TUDN, pues hace tres años fue que recibió una llamada de Juan Carlos Rodríguez, director de Televisa, pero al final Faitelson decidió permanecer en la cadena de ESPN.

Faitelson es ampliamente conocido por realizar su trayectoria junto a José Ramón Fernández, pues ambos estuvieron trabajando en TV Azteca, siendo rivales directos de Televisa.

Algunos rumores apuntan a que la firma de Faitelson con TUDN se encuentra cerca, ya que el periodista deportivo dejó de seguir en sus redes sociales a la cuenta de ESPN.