David Medrano sobre su narración en título del Atlas: 'Martinoli cambió lo planeado'

Atlas terminó con una maldición de 70 años sin ser Campeones de la Liga MX luego de vencer en tanda de penales al León en una Final dramática. Julio Furch fue el encargado de cobrar el penal definitivo para los Rojinegros, mismo que fue narrado por David Medrano, columnista de RÉCORD y fiel aficionado de la Academia.

Christian Martinoli y Luis García le cedieron la alternativa a Medrano Félix para que fuera el encargado de narrar el gol definitivo desde lo más profundo de su pasión rojinegra, pero esta no fue una situación improvisada, todo fue orquestado aunque no sudedió como lo planeado, según cuenta el mismo David Medrano.

"La idea fue de Christian Martinoli. Desde el lunes me dice 'prepárese Señor Medrano que si Atlas va ganando, 5 o 10 segundos antes de que el árbitro pite el partido, le voy a soltar el micrófono para que usted diga 'Atlas es el nuevo campeón del futbol mexicano''. Eso era lo que habíamos platicado Christian y yo, nunca de la posibilidad de narrar, yo no soy narrador", recordó Medrano desde un video en el canal de YouTube de Luis García en el que suele tener actividad así como gran parte del equipo de Azteca Deportes.

"Cuando llega la situación de los penales, yo imaginaba que Martinoli iba narraba el penal de Furch y luego me iba a dar el micrófono. Y no fue así. ¿Y ahora qué hago si yo no se narrar? No puedo decir más que lo que estoy viendo y contar lo que estoy sintiendo. Que sea mi corazón quien lo narre y punto. Y así fue como se lo transmití a ustedes. Ni siquiera puedo decir que haya sido una narración, pero es un momento culminante", apuntó el periodista deportivo con gran emoción.

Después de la euforia por el título, el mismo Medrano aprovechó las redes y le agredeció a su compañero Christian Martinoli, asegurando que será algo para recordar toda la vida.

"Muchas gracias Martinoli. Detalle para toda la vida", escribió David en Twitter. "Abrazo señor Medrano, sabe el respeto, admiración y cariño que le tengo. Felicidades por el título que siempre soñó", contestó Christian.

