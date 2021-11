David Medrano: 'Chivas no merece gente como Amaury, Peláez y Leaño'

No todos están felices con las renovaciones de Marcelo Michel Leaño y Ricardo Peláez al frente de las Chivas y uno de los que no pudo ocultar su molestia fue David Medrano Félix, columnista de RÉCORD.

El periodista criticó la decisión de Amaury Vergara y aseguró que el Rebaño no merece tenerlo como dueño.

"Guadalajara no merece a este dueño, Guadalajara no merece a esta versión de Ricardo Peláez y mucho menos, Guadalajara no merece a Marcelo Michel Leaño", declaró Medrani durante la emisión de Jalisco TV.

"La historia de Chivas es tan grande que a estos tres personajes, Amaury, Peláez y Marcelo Michel, les queda enorme hasta el propio desconocimiento que tienen de Guadalajara", continuó.

Desde que Leaño tomó las riendas del Rebaño previo al Clásico Nacional, el equipo solo ha podido ganar un juego de los siete que han disputado con el estratega.

