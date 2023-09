¡De campeón a campeón! Tom Brady elogió a Canelo Álvarez: 'Me encanta verte pelear'

Undisputed Super Middleweight Champ, or Seven-Time Super Bowl Champ – Being the best takes discipline.@Canelo joins @TomBrady @LarryFitzgerald & @JimGrayOfficial on this week’s all-new Let’s Go!

NOW on the @SIRIUSXM App

STREAM https://t.co/qNQFY4ZG52 pic.twitter.com/HgJUhhyD1G

— Mad Dog Sports Radio (@MadDogRadio) September 27, 2023