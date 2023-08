¡RFEF defiende a Rubiales! Desmienten a extrabajadora que lo acusó de incitarla a 'ponerse las rodilleras' y 'mostrar su ropa interior'

La Real Federación Española de Futbol (RFEF) salió en defensa de Luis Rubiales, presidente del organismo, y desmintió las acusaciones de Tamara Ramos, quien acusó al directivo por presunto acoso.

La exdirectora de marketing de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), donde trabajó con Rubiales, aseguró que en diversas ocasiones la humilló y le hizo comentarios inapropiados.

"He sufrido humillaciones, ha sido una barbaridad. No me sorprende en absoluto porque lo conozco desde hace muchísimos años y le he sufrido, lo que me ha extrañado es que lo haga en público.

"Ahora es más fácil que me crean. Me hacía comentarios como 'venga, ve, que has venido a ponerte las rodilleras" o ¿de qué color traes hoy la ropa interior?'", dijo en entrevista con Telecinco.

Ante esta situación, la RFEF emitió un comunicado donde calificó estas acusaciones de ser "gravísimas y falsas", por lo que informó que ya tomaron medidas legales en contra de Ramos.

"La Real Federación Española de Fútbol lamenta y denuncia las gravísimas Y FALSAS acusaciones de Tamara Ramos, antigua compañera de trabajo del presidente Luis Rubiales cuando este dirigía el sindicato AFE. Además, se han tomado medidas legales inmediatas al entender que no se pueden tolerar afirmaciones de semejante magnitud y tan difamatorias que lo único que pretenden es dañar la imagen de Luis Rubiales aprovechándose de la actual corriente mediática", escribió la RFEF.

Además, señaló que Tamara Ramos ha mantenido contacto recientemente con Rubiales, pues afirmó que le ha mandado mensajes y que le pidió trabajo dentro de la Federación.

"La señora Ramos ha mantenido contacto personal con el presidente Luis Rubiales durante todo este tiempo e, incluso, le ha mandado imágenes familiares, felicitado cumpleaños y hasta le solicitó recientemente un puesto de trabajo en la Federación.", agrega el comunicado.

