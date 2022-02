Diego Armando Maradona rechazó invitación de Vladimir Putin: 'Reputín del orto'

Diego Armando Maradona siempre fue un referente e icónico del futbol mundial, acaparando los reflectores tanto de los aficionados, como también del ámbito político. El jugador argentino durante muchos años 'objeto de deseo' para papas, presidentes, dictadores, líderes espirituales, entre otros.

Valdimir Putin intentó reunirse con 'El Pelusa' en Moscú, durante el Mundial de Rusia 2018, sin embargo, el excapitán de la Selección Argentina rechazó la invitación debido a que era muy temprano, y hasta tuvo el atrevimiento de llamarlo "reputín del orto".

"No, no, no. Lo de Putin está todo muy bien, todo muy lindo, yo lo quiero conocer, quiero hablar con él. Me hice dos o tres ensayos ya de... 'hola, Putin', ¿qué haces Putin?', 'sos re-putin', 'reputín del orto'. Pero me tengo que levantar nueve y media. y yo nueve y media no me levanto, no me levanto", mencionó.

Vladimir Putin pidió reunirse con Diego Maradona, durante el Mundial del 2018, donde el jugador comentó que no podía asistir por ser demasiado temprano: ¿Qué haces, Putin? Sos re Putin. Re Putin del orto. Pero me tengo que levantar nueve y media. Y yo nueve y media no me levanto. pic.twitter.com/oPcmrTN6td — BairesNews (@baires_news) February 28, 2022

Esto debido a que el jefe de estado ruso le hizo llegar a Diego los lineamientos para llevar a cabo la reunión. El horario establecido no fue de su agrado.

"Me duele en el alma porque van a estar todos... ¿y por quién va a preguntar 'la fiera'? Por mí. No va a preguntar por (Carles) Puyol, no me jodas. Pero es una cita muy temprana la que hizo. Él tendría que haber hecho un cóctel a la tarde, después de sus actividades. Y así...por supuesto que iba a ir de traje. Pero así no. Le agradezco a Putin...pero mañana yo no voy. Está decidido", añadió.

La reunión entre Vladimir Putin y Diego Armando Maradona se pudo concretar; pero finalmente fueron bajo las condiciones del argentino.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: RUSIA-UCRANIA: DT QUE VENCIÓ AL REAL MADRID EN CHAMPIONS, SE UNIÓ AL EJÉRCITO UCRANIANO