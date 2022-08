Diego Maradona: Coleccionista recuperó jersey que utilizó el argentino en México 86

Cualquier objeto relacionado a Diego Maradona tiene un valor muy alto, sobretodo si se trata de jerseys que llegó a utilizar el astro argentino en los equipos donde jugó o incluso los de la selección.

Sin embargo, un coleccionista logró conseguir la camiseta que utilizó El Pelusa durante el Mundial de México 86, específicamente en el partido ante Alemania que se llevó a cabo en el Estadio Azteca.

Y es que esta persona logró obtenerla debido a que Lothar Matthäus se la obsequió, pues actualmente se encuentra preparando un museo de futbol en la capital española, Madrid. Esta persona aseguró que el valor del jersey puede llegar a un precio de 10 millones de libras o incluso hasta más.

"No tiene precio. Si nos ponemos a elucubrar, tal vez superaría los 10 millones de libras. Lo importante es destacar que nunca se habló de dinero. Lo que quería a cambio era una gran causa, que justamente es la que venimos haciendo hace 20 años. Que es la de preservar la historia del fútbol mundial y entendió, por esta propuesta que haremos en la Puerta del Sol, en Madrid, que era el momento ideal", dijo para ESPN.

De igual manera Lothar Matthäus explicó que la camiseta utilizada por Maradona es una reliquia, por lo que no hay un mejor lugar para que esté que en el museo que estará en Madrid.

"Esta reliquia tan importante va a tener un lugar perfecto en este museo. Diego Maradona no fue solo una leyenda muy grande del fútbol, creció una amistad entre nosotros. Era único, no cabe duda, en todo el mundo es reconocido Diego como leyenda y por eso me llena de orgullo estar aquí hoy.

"No se puede comprar todo con dinero. Por eso, cuando Marcelo siguió insistiendo, decidí obsequiar esta camiseta a Marcelo y al pueblo argentino. Eso no se paga", expresó la leyenda de Alemania.

