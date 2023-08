El futbolista mexicano Luis Chávez fue visto en el Aeropuerto Internacional de la CDMX listo para viajar a Rusia para cerrar su fichaje con el Dinamo Moscú. Tras varias semanas de incertidumbre el futbolista viajó para realizar las pruebas médicas y ser presentado como nuevo jugador del equipo ruso.

Ahora desde Rusia ya preparan el fichaje del mexicano pues, la cuenta oficial del Dinamo de Moscú, compartió un video para recibir al exvolante de los Tuzos del Pachuca. El club ruso buscó unirse a la tendencia de anunciar a sus fichajes con una manera innovadora pero no resultó como lo esperaban.

El club europeo quiso recibir a Luis Chávez de la manera más mexicana posible por lo que optaron por contratar un Mariachi para anunciar el fichaje, sin embargo, los aficionados mexicanos no recibieron de la mejor manera a los tres personajes que aparecen en el video.

"¿Qué es eso?", "¿Qué fue eso?", "Es la peor presentación que he visto en mi vida", "Tío dinamita, eso no es mariachi, ¿Qué es eso?", "Eso de mariachi no tiene nada, es una Bachata cumbia", fueron algunos de los comentarios que recibió el club tras compartir el video.

Aun falta que le equipo ruso haga oficial el fichaje del mexicano para las siguientes temporadas, pero tras este video, queda ver cómo es que el club anuncia la contratación de Luis Chávez.

¿Por qué necesito el sol? La música para estar de buen humor: repítala y disfrútela mientras esperas un evento importante @miseleccionmx pic.twitter.com/xvZ3avNodC — ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) August 24, 2023

