Dinorah Santana exesposa de Dani Alves, demanda al futbolista: 'Para mí él está muerto'

La exesposa de Dani Alves, Dinorah Santana, ha presentado una demanda contra el exfutbolista brasileño, solicitando que se le prohíba ver o contactar a sus dos hijos, Victoria y Daniel, que tienen en común.

Este movimiento legal surge después de que Alves ha pasado nueve meses en prisión debido a las acusaciones de agresión sexual a una joven de 23 años en una discoteca de Barcelona.

Según Santana, la decisión de presentar la denuncia se basa en el hecho de que se ha sentido utilizada por la defensa de Alves y que el jugador no ha mostrado interés alguno en mantener una relación con sus hijos desde el 6 de mayo. En una declaración a 'Fiesta', Dinorah Santana reveló: "No ha visto a sus hijos desde el 6 de mayo. No ha querido saber nada de ellos".

Además, la brasileña hizo hincapié en que se sintió manipulada por la defensa de Alves: "Yo sabía lo que tenía que decir cuando llegara al aeropuerto, cuando saliera de la cárcel con los niños. Había un grupo de Whatsapp con personas de prensa y los abogados. Me pasaban lo que tenía que decir por el grupo".

Santana, expresó su deseo de que Alves la deje en paz a ella y a los niños, afirmando: "Yo estoy en medicación y para mí él está muerto. Yo quiero que me deje en paz y a los niños igual. Que arregle su vida. Imaginar que tu padre puede ser un violador no es fácil".

