Ed Sheeran usó la elástica de Francia en concierto

Ed Sheeran estuvo de gira por Francia como parte del '+ – = ÷ x Tour' (Mathematics Tour), y demostró el viernes 29 de julio su pasión por el futbol al salir a cantar con la camiseta de la Selección Francesa en el Stade de France.

No es la primera vez que el intérprete de 'Shape of You' porta la elástica, también coqueteó con Les Blues después de que levantaran la Copa en el Mundial de Rusia 2018.

El músico hizo lo mismo hace una semana cuando se presentó en Bruselas, Bélgica, concierto en el que decidió hacer el show con la camiseta de los Red Devils.

Según sus publicaciones en Instagram, a Sheeran le gusta ponerse el jersey del lugar al que visita, no necesariamente usa la indumentaria de las nacionales, también se pone de tercera división como lo hizo con la del Ipswich Town Football Club de Inglaterra.

Ed continuará con su tour en Copenhague, Dinamarca, el próximo 4 de agosto y aún le restan siete fechas en Suecia, Finlandia, Varsovia, Viena, Alemania y Suiza.

