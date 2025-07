¡'El Comandante' dominando! Cristiano Ronaldo anuncia fecha de salida de su personaje en Fatal Fury

Cristiano Ronaldo no solo es un ganador dentro de la cancha, sino también fuera de ella, y ahora suma un nuevo logro en el mundo del gaming. El delantero portugués se unirá como personaje jugable en Fatal Fury, la icónica saga de videojuegos de pelea que ha marcado generaciones.

Con esta nueva colaboración, 'El Bicho' será un personaje elegible, llevando su esencia y habilidades características al mundo virtual. Su personaje contará con ataques especiales inspirados en sus movimientos reales, como sus implacables cabezazos y sus espectaculares chilenas, que harán vibrar a los fanáticos tanto del futbol como de los videojuegos.

Cristiano Ronaldo | @Cristiano|

La actualización en la que Cristiano Ronaldo aparecerá como nuevo personaje jugable estará disponible a partir del 15 de julio, generando grandes expectativas entre sus seguidores y la comunidad gamer que disfruta de Fatal Fury.

On July 15, a new game mode update featuring my story is coming!

Are you ready to play my quest in South Town?@FATALFURY_PR #SNK #FATALFURY #CR7 #AD pic.twitter.com/HrSBnv407B

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) July 11, 2025