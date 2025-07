Esta fue la razón por la que Cristiano Ronaldo no acudió al funeral de Diogo Jota y André Silva

Después de que comenzaran a circular los videos de la despedida de los jugadores, amigos y familiares de Diogo Jota, la gente no paró de señalar al gran ausente, el capitán de la Selección Portuguesa, Cristiano Ronaldo.

CRISTIANO NO QUISO DESVIAR LA ATENCIÓN DE LA GENTE

Ante la crítica de los medios y la gran incógnita, Katia Aveiro, hermana del astro portugues, salió a declarar porque su hermano no pudo ir y la respuesta fue simple, Cris no quería “provocar un revuelo mediático”.

"Mi hermano no puede ir a bodas, porque eso le restaría protagonismo. No puede ir al cumpleaños de un sobrino ni a un evento mío. No puede ir a un café ni a una terraza, por razones obvias”, comentó Katia a través de un video.

“Cuando mi padre murió hace 19 años, no hubo respeto. Y fue nuestro padre quien murió. Imagínense a mi hermano yendo al velorio de Diogo y André", concluyó.

DESPEDIDA DE CRISTIANO

Pese a no acudir al funeral de Diogo y André, Ronaldo se despidió de su amigo a través de una publicación en redes, dando su pésame a la familia y mostrando su gran dolor, y aunque no asistió al funeral, Ronaldo sí acudió al lecho fúnebre de Jota hace unos días.

Homenaje a Diogo y André en el Mundial de Clubes I MEXSPORT

