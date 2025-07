Arremeten contra Luis Díaz, jugador del Liverpool, por insensibilidad ante funeral de Diogo Jota

Luis Díaz se encuentra en el ‘Ojo del Huracán’, luego de que el futbolista no asistiera al funeral de Diogo Jota, quien hasta hace unos días fuera su compañero en el Liverpool, y decidió convivir con influencers un día previo a la despedida en Portugal.

Una ola de críticas se ha desatado sobre el atacante sudamericano quien se observó conviviendo con personajes en Barranquilla, Colombia a través de videos publicados. Muchos han mostrado su inconformidad debido a su falta de empatía, cuando algunos compañeros estuvieron presentes en el sepelio.

Funeral de Diogo Jota l AP

Rechazo a la falta de empatía

LFC Español, cuenta de fans del Liverpool, publicó un mensaje contundente al hacer mención sobre los sucedido y recordando aquél momento en donde el portugués se sensibilizó cuando el colombiano se encontraba en un momento difícil con el secuestro de su padre.

“A la altura de lo que hizo Charles Itandje. No hay ni una sóla excusa válida para esto. Esto me llena de un profundo dolor y una decepción aún más grande. Luis Díaz se debe marchar”, posteó la cuenta en X con imagen de Diogo Jota con la playera de Luis Díaz en un partido del Liverpool.

Cabe mencionar, que el atacante colombiano vivió una situación complicada en su vida privada cuando su papá fue secuestrado por el ELN en 2023 y en ese momento el apoyo no pasó desapercibido para el que hoy disfruta sus vacaciones en su país natal.

Críticas l CAPTURA

Su condolencia ante el fallecimiento

Aunque no todo fue negativo, y es que hay que resaltar que Luis Díaz tuvo la delicadeza para hacer énfasis tras la muerte de su compañero recalcando su dolor ante la noticia y pérdida a través de redes sociales: “No tengo palabras… Me duele en el alma. No solo por lo que fue en la cancha, sino por la persona que fue fuera de ella…Mi abrazo está con Rute, sus tres hijos y su familia. Descansen en paz, Diogo y André”.

Luis Díaz l X:LFC

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHIVAS VENCE A NECAXA EN SU REENCUENTRO CON FERNANDO GAGO