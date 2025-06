Luis Díaz 'da pistas' sobre su posible futuro mediante sus redes sociales

El mercado de fichajes para el cuadro azulgrana ha tomado un giro drástico y los rumores de una posible contratación del extremo del Liverpool: Luis Díaz, toman más fuerza después de una publicación junto a Dani Olmo, quien milita en el Barca.

Según la información de Fernando Polo en Mundo Deportivo, las negociaciones con el futbolista del Athletic Club de Bilbao están detenidas ya que el representante del jugador exige garantías al cuadro azulgrana para su inscripción en LaLiga, luego de los problemas en con la masa salarial que ha dificultado las últimas incorporaciones del club que preside Joan Laporta.

Dani Olmo posted a picture with Luis Diaz on his Instagram during their holidays 👀🌴 pic.twitter.com/rHljeGANdR

— ESPN FC (@ESPNFC) June 30, 2025