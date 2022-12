El día que integrante de Pandora bateó a Pelé: 'Me quería cenar'

Pelé falleció este jueves a los 82 años y las anécdotas no se han hecho esperar, pero una de las más virales en las últimas horas es la de Isabel Lascuráin, integrante del grupo musical Pandora, quien relató el día que bateó al astro brasileño.

El interés de Pelé en la cantante era demasiado, a tal grado que según ella, la llamaba a casa, le mandaba regalos y la invitaba a salir, pero ella se mantuvo firme y le dijo no al astro, así lo contó en una entrevista con Gloria Calzada.

"Habló a mi casa, contestó mi hermano y subió corriendo a mi habitación para decirme que llamaba Pelé: '¡Qué nervios!'. Porque me daba nervio porque sabía que quería conmigo, me llevaba varios años, yo tenía 25 años, pero sabía que me quería merendar”

"Me llamó como 3 veces, mi papá muy nervioso, me mandó llamar y me decía que, qué onda... le dije que a mí ni me gustaba", contó la integrante de Pandora.

