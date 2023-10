¡El efecto Messi! Tatuaje del futbolista gana concurso en el The All Stars Tattoo Convention

En una exhibición que reunió a más de 800 artistas del tatuaje en el escenario internacional, un tatuador argentino, Yeyo Tattoos, se destacó como el campeón en la categoría de "Realismo de Color" en el The All Stars Tattoo Convention. La obra que lo llevó a la cima fue un tatuaje inspirado en el célebre futbolista Lionel Messi.

El tatuaje captura a Messi, vestido con un uniforme militar y sosteniendo la Copa del Mundo que ganó en diciembre del año pasado. La imagen original es una creación de otro artista argentino Mauri Dinelli.

Yeyo Tattoos compartió su experiencia en las redes sociales: "Fue un placer tatuar el diseño del artista Mauri Dinelli, donde representó al prócer argentino del fútbol. Gracias, amigo, por darme esta bendición. La Expo ha terminado, y es hora de volver a casa. Gracias a todos por el apoyo constante".

La convención también elogió el proceso y la obra final, felicitando a Yeyo Tattoos por su habilidad para capturar el diseño de Messi en un tatuaje realista. Este es sólo uno de los miles de tatuajes del argentino que han sido creados desde la copa del mundo.

“¡Felicidades! Yeyo Tattoos ganó "Best of Color Realism" en la The All Stars Tattoo Convention de Miami usando SOL Nova Unlimited en este tatuaje icónico que muestra a Leo Messi ganando la Copa Mundial '22 con el equipo argentino con la obra de arte de Mauri Dinelli”, compartió la empresa al felicitar a los ganadores.

