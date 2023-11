El loco 'maratón de pasión' de Chad Ochocinco y Terrell Owens: ¡17 mujeres en 12 horas!

Un pañuelo amarillo más a la vida del polémico Chad Johnson. El exjugador de la NFL y el también exastro de los Cincinnati Bengals, Terrell Owens, están en el ojo del huracán tras revelar detalles de un 'maratón sexual' en República Dominicana.

El también conocido como Chad Ochocinco y el exjugador de los Niners, Eagles y Cowboys, entre otros, soltaron la lengua y confesaron sus 12 horas más locas en las que mantuvieron relaciones con 17 mujeres, todo mientras alardeaban y fumaban un cigarro.

"Hagamos cuentas: 17 mujeres en ¿cuánto, 12 horas?", preguntó Johnson, a lo que Terrell cuestionó asombrado "¿Fueron 17? Mi mente no es buen perro... pensé que eran unas 12".

Chad Ochocinco jugó 11 temporadas en la NFL en la posición de receptor, consiguiendo números decentes, como sus 67 anotaciones, la mayoría de ellas con los Bengals y sólo una con los Patriots.

Mientras que Owens es una leyenda viviente de la NFL, seis veces llamado al Pro Bowl y tres veces líder de anotaciones por recepción, en las temporadas 2001, 2002 y 2006.

"Yo no me olvido de nada como este chico", dijo Johnson ante la distracción de T.O. "Puede que tengas razón. Pensé que eran alrededor de 12, pero terminé después de unas dos o tres. Tuve que recuperarme. Tuve que recuperarme, amigo", finalizó Owens en la incómoda videollamada para redes.

