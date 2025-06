El Mundial de Kings League enciende París con sus Semifinales

París vivió una noche épica Kings World Cup Clubs 2025. Quedaron definidas las Semifinales del Mundial con partidos de alarido, uno que se pone como de los mejores de la historia del certamen, y hasta hubo chance para que ganara el amor, momento que se hizo tendencia mundial.

¿EL MEJOR PARTIDO DE LA HISTORIA?

Con la emoción aún en la piel, hay que decir que sí es el mejor: el duelo entre Porcinos, actual monarca del certamen, y Dendele, subcampeón de Brasil. Ibai falló el Penalti Presidente, pudo ser fatal. Luqueta marcó y se burló del rival. La temperatura estaba a tope. Goles y cambios de ánimo. Hasta que llegó un gol doble de Nadir Louah sobre el final, La Porcineta torció el destino y encendió a la Arena Cupra. Faltó poco para una campal. Locura.

Para definir al rival en Semis, Furia FC de Neymar y Cris Guedes aniquiló a Unit3d, representante de la Kings League France, con triplete de Leleti y golazo de Ryan Lima: zurdazo directo a la escuadra. Impensable 8-1. Es el gran aspirante a arrebatar el trono a Porcinos FC. Será como Final adelantada.

Consiguieron el pase a Semis | KINGS LEAGUE

VICTORIA Y HASTA PEDIDA DE NOVIA

El espectáculo no se agotó. Ni el drama. Y triunfó el amor, un momentazo que se hizo tendencia: tras marcar su Penalti Presidente, Nobru, cabeza de Fluxo, fingió una lesión, bajó Inhui y la sorprendió al pedirle que fuera su novia… ¡Y dijo que sí! Panam All Starz no la puso fácil, pero los brasileños activaron su Carta Comodín en el momento justo, eligieron a Chaveirinho, que marcó de penalti para el 5-4 y el pase a Semis.

REMONTADA PARA EL MUSEO KINGS

Los Cuartos que sellaron la primera Semifinal también quedan en los libros de historia. Troncos lograron una remontada de alarido, 5-4 sobre Gear 7 FC, que inició ganando por dos sin despeinarse, pero los subcampeones del Split 5 de la Kings League Spain pusieron coraje y un Penalti Presidente de Perxitaa que mandó a Gol de Oro: Oriol Boada se puso la capa para ser héroe definitivo.

Pasaron a la penúltima fase | KINGS LEAGUE

POR LOS FINALISTAS

Así, las Semifinales arrancarán mañana desde la Arena Cupra a las 13:00 horas de la CDMX: Los Troncos FC se encaran con Fluxo FC para encontrar al primer Finalista; para que a las 14:00, Porcinos FC se enfrente a Furia FC por el segundo para el partido que definirá al campeón de Kings World Cup Clubs París 2025.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿Se quedan sin Copa Oro? Este es el plan de TV Azteca para la Copa Oro 2025