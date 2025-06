Pablo Barrera confiesa que se dio a la fuga tras chocar en Inglaterra

El futbolista mexicano, Pablo Barrera, recordó una curiosa anécdota que vivió en Inglaterra al poco tiempo de haber fichado con el West Ham.

En entrevista con El RePortero, el actual jugador del Querétaro contó que sufrió un percance automovilístico del cual se dio a la fuga, pues aún no hablaba inglés en ese momento y quiso evitar cualquier malentendido.

Barrera explicó que el incidente se produjo debido a que "midió mal" su espacio del lado izquierdo, ya que el volante en Inglaterra se coloca del lado derecho, lo contrario a nuestro país.

Barrera en un partido de West Ham | MEXSPORT

"El volante es del lado derecho, entonces cuando me dan mi camioneta, me voy al entrenamiento y al pasar por una calle no le mido del lado izquierdo y le pegó a un coche en el espejo.

"Pasaron 30 segundos, volteé para todos lados y dije: 'No me puedo quedar aquí, no sé hablar inglés, no sé que me van a decir'; agarré y me fui al club. 'Ya cualquier cosa que reclamen ahí en el club'. Afortunadamente no pasó nada", dijo.

Pablo Barrera en el West Ham

El extremo mexicano fichó con los Hammers para la temporada 2010/11, sin embargo, salió apenas un año después con rumbo al Zaragoza de España.

En Inglaterra, nunca pudo encontrar regularidad y jugó 23 partidos entre todas las competencias, sin registrar goles ni asistencias.