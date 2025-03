Elsa Izac, examante de Thibaut Courtois, ‘exige’ ayuda para salvar a su hijo

El pasado no deja en paz a Thibaut Courtois quien hace años se vio envuelto en una infidelidad a su entonces novia Marta Domínguez cuando jugaba en el Chelsea.

Luego de varios años, Elsa Izac, la examante del portero del Real Madrid ha revelado que teme por perder su hogar y ha hecho un llamado para no quedarse en la calle con el hijo que dio a luz por la aventura con el exChelsea.

Qué dijo Elsa Izac

“Nuestra casa se está cayendo a pedazos. Simplemente no podemos seguir viviendo así. Tengo miedo de que el banco se apodere de nuestra casa y me preocupo cada vez que alguien llama a la puerta. No quiero encontrarnos sin hogar de repente”, resaltó para The Sun.

Elsa Izac se mostró inconforme con el abandono de Courtois: “No me parece aceptable ver a Thibaut viajando en aviones privados, de fiesta en yates y luego dejando a su hijo en ese entorno”.

Quién es el hijo de Courtois

La relación amorosa se dio cuando el portero fichó con Chelsea procedente del Atlético de Madrid y entablaron varios encuentros en el hotel del equipo antes de los partidos de donde nació Enzo, de hoy 7 años.

Cabe mencionar que Enzo es uno de los cuatro hijos que ha tenido en sus relaciones con Marta Domínguez (Adrian y Nicolás) y recientemente con Mishel Gerzig (Ellie).

