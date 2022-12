Empresario inglés fabricó 18 mil playeras de campeones y se fue a la 'ruina'

Invirtió mal. La Copa del Mundo deja momentos trágicos cuando se elimina a una selección, pero ahora ha dejado momentos tristes tanto dentro como fuera de la cancha, como le pasó a un empresario inglés, quien apostó por su país y termino perdiendo un buen dinero.

Se trata de Karl Baxter, quien por el buen funcionamiento de la Selección de Inglaterra en el Mundial de Qatar 2022 se animó a fabricar 18 mil playeras conmemorativas de su selección en caso de ser campeones.

“Campeones del Mundo 2022, por fin está en casa”, decía la leyenda de dichas playeras, mismas que mandó a hacer previo al partido de los Cuartos de Final de Qatar 2022, donde Los Tres Leones cayeron 2-1 ante Francia, lo que le arruinó la fiesta al empresario.

“Las primeras actuaciones en Qatar 2022 me habían impresionado mucho y estaba convencido de que esta vez habríamos conseguido ganar. Un proveedor me ofreció la inversión y no pude decirle que no”, señaló Karl.

Ahora, Baxter pide la ayuda de sus compatriotas para animarse a comprar una playera y darle una ayuda de la inversión que hizo muy temprano en Qatar 2022: “Ahora no sé qué hacer. Le pido a los ingleses que compren aunque sea uno, seguirá siendo un pedazo de historia. Incluso si nuestro equipo no triunfó, en mi opinión, todavía son los ganadores”.

