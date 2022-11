Escorpión Dorado: 'México le va a ganar a Argentina en el Mundial'

El Escorpión Dorado se ha convertido en uno de los personajes más polémicos de todo el internet, por lo que a días de que arranque el Mundial de Qatar 2022 pronosticó el resultado entre México y Argentina.

El creador de contenidos aseguró finalmente se llegará al quinto partido. Además, mencionó que el Tri calificaría a la Copa del Mundo si jugara en la Conmebol, por lo que tendría mejores participaciones debido a que estarían más preparados.

"México calificaría en Conmebol, pero la diferencia sería que la Selección Mexicana llegaría mejor preparada, porque históricamente con los equipos chiquitos, territorialmente hablando, le cuesta mucho trabajo y con los grandes se motiva y da los partidos de su vida.

"Va a ganar México a Argentina. Irónicamente, ahora que estamos peor, dónde menos esperanza hay, va a ser la primera vez que avancemos al quinto partido fuera de nuestro país", indicó en entrevista con ESPN.

Asimismo, el Escorpión Dorado habló sobre el nivel de la Liga MX, donde consideró que el nivel de competitividad aumentaría si se jugara contra equipos sudamericanos y no solamente contra los de la Major League Soccer.

El Escorpión Dorado cree que le ganamos a Argentina Campos responde si es mejor o no que Ochoa Urías y su confesión americanista #PersonajesESPN ya está disponible en #StarPlusLA con los primeros 6 capítulos #MíraloEnStarPlus pic.twitter.com/LC6oy46AAP — ESPN.com.mx (@ESPNmx) November 11, 2022

"A la Liga MX le falta roce competitivo. De repente empieza la rivalidad con la MLS, pero de ahí en fuera, tener el nivel de competencia que tienen en Sudamérica o Europa, para que equipos como Italia o Paraguay se queden fuera del Mundial. Si estuviéramos compitiendo con Sudamérica, sería distinto, porque estaríamos con esos 'agarrones' contra Uruguay, Chile o Argentina", dijo.

JOSÉ RAMÓN FERNÁNDEZ LO DESPOJA DE SU MÁSCARA

El Escorpión Dorado aprovechó la entrevista que le hizo José Ramón Fernández para invitarlo a su canal de Youtube, sin embargo, el colaborador de RÉCORD le aclaró que aceptaría siempre y cuando se quitara la máscara.

"Ya te he dicho que no tengo máscara. ¿Quieres conocer a Alex Montiel?, te enseño una foto pero no se la enseñes a nadie", bromeó el youtuber previo a quitarse la tapa en frente del comunicador.

"Será un honor. Gracias por jugar con el Escorpión Dorado y gracias por todo lo que nos ha enseñado directa o indirectamente", agregó Alex Montiel cuando se quitó la máscara.

El gesto fue agradecido por José Ramón Fernández quien aceptó la entrevista con el creador de contenidos. "Gracias Escorpión, viniendo de ti es un halago, te portaste decentemente", respondió.

