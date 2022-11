Pati Chapoy explotó contra Piqué en Ventaneando: "Es un huev*n, sí claro que sí"

Pati Chapoy explotó contra Gerard Piqué durante la transmisión del programa 'Ventaneando' de este jueves 10 de noviembre, la periodista de espectáculos no se contuvo y lo llamó "huev*n".

Recientemente se dio a conocer que Shakira y Piqué llegaron a un acuerdo de custodia con respecto a sus hijos, mismos que actualmente se encuentran en Miami con la cantante, quien decidió abandonar Barcelona para radicar en Estados Unidos.

Hace algunos meses trascendió en lo medios que Piqué había aceptado el acuerdo bajo la condición de que Shakira le facilitara los boletos de avión para poder ver a sus hijos, fue este tema el que hizo que Chapoy expresara: "Mira, huev*n... él no mantiene, él no mantiene nada. Él es un huev*n, sí claro que sí".

Por su parte, Daniel Bisogno defendió a Piqué, pues se pronunció en desacuerdo de que la colombiana se llevara a sus hijos lejos del padre, comentarios que Pati hizo callar: "tú no te metas donde no te llaman, ¿por qué (Shaira no se puede llevar a sus hijos)?, ¿quién provocó el divorcio? él".

Bisogno insistió en que Gerard había pedido lo justo por la separación de sus hijos: "¿cómo que todo quiere? si se está llevando a los niños Shakira... si se los está llevando lo justo es que le pague el avión".

