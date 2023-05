Esposa de Álvaro López Sordo lo regaña en televisión abierta: 'Platicamos en la casa'

Álvaro López Sordo fue el reportero en cancha del Santos vs Rayados de los Cuartos de Final del Clausura 2023, pero ante de realizar su trabajo, tuvo una pequeña discusión con su esposa, Lucy Bravo, en el noticiero de Hechos Meridiano.

Y es que, a través de TikTok, se hizo viral el momento exacto en que Lucy Bravo desconocía que López Sordo no iba a poder estar en un desayuno pactado del jueves, pues tenía que cumplir con su labor como periodista.

“Tengo una mala noticia: no voy a poder estar en el desayuno de jueves, me voy a Torreón”, expresó López Sordo, lo que generó la sorpresa de su esposa: “No pues yo me vengo enterando”, respondió Lucy.

De inmediato, las bromas entre los otros dos conductores del noticiero comenzaron, por lo que Lucy Bravo no se quedó callada y 'amenazó' a su esposo con la típica frase de matrimonio: “Ahorita que lleguemos a la casa…”.

Pero eso no fue todo, pues tras el corte comercial, Lucy Bravo presentó la sección deportiva, misma que respondía a Álvaro López Sordo, y le mandó otra indirecta por no avisarle con tiempo que iría a Torreón: “Vamos con el que cree que se manda solo, ¿cómo estás querido López Sordo”.

