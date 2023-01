El 2023 empezó movido para Dani Alves, quien tuvo que volver antes de sus vacaciones de Barcelona, aparentemente, debido a las acusaciones de abuso que hay en contra del jugador de los Pumas de la UNAM.

Ante estás declaraciones Joana Sanz, esposa del futbolista, ha roto el silencio en "Y Ahora sonsoles", un programa de variedad en Cataluña donde ha aclarado lo ocurrido, además de asegurar que Alves es inocente de lo que se le acusa.

"Él se fue a cenar con sus amigos y a desconectar un poco que bastante falta le hacía para su cabeza… Yo he visto muchas veces como mujeres se acercan al reservado, atrevidas, a intentar algo con mi marido en mi cara. Si lo hacen en mi presencia no me quiero imaginar cuando yo no estoy", comentó Sanz

Así mismo la esposa del lateral brasileño aseguró que ella conoce bien a Alves y está segura de que estas acusaciones no son más que mentiras para dañar la imagen del jugador.

"Yo sé quién es mi marido, yo sé cómo lo conocí, yo sé lo respetuoso que es porque ni cuando me estaba conociendo a mí me faltó al respeto. Le pido a los medios de comunicación que no le dediquen más tiempo a este tema", finalizó

